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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعادة تشغيل محطة المكس لرصد نوعية المياه ببحيرة مريوط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:25 ص
تشغيل محطة المكس
تشغيل محطة المكس
أريج الجيار
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أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الانتهاء من صيانة وإعادة تشغيل محطة المكس للرصد اللحظى لنوعية المياه ببحيرة مريوط، وذلك فى إطار برنامج تطوير البحيرات المصرية وخفض أحمال التلوث بها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع كفاءة وتطوير بحيرات مصر.

وأكدت فؤاد أن الوزارة تقوم حاليا وبالتعاون مع الجهات المعنية بإجراءات تركيب ثلاث محطات أخرى للرصد اللحظى لمياه بحيرة مريوط، مما يساهم في تحديد حجم التلوث ونوعيته، حيث تم تحديد أفضل الأماكن لتركيب تلك المحطات، وسيتم ربطها بالشبكة القومية للرصد اللحظى بجهاز شئون البيئة.

وأشارت إلى تبنى الوزارة لبرنامج الرصد الدوري كل 3 شهور لرصد نوعية المياه بجميع البحيرات المصرية بالتعاقد مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بهدف رصد نوعية المياه والرواسب بالبحيرات، وتقييم الوضع البيئي والجيولوجي الحالي لكل بحيرة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للبحيرات ترتكز على أعمال التحكم في النوعية وتوكيد الجودة والتي يتم الاعتماد عليها في إدارة تلك البحيرات.

وأضافت أن لجان وزارة البيئة تتابع بشكل مستمر وبالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية نسبة التلوث الموجودة في البحيرة ومصادرها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها وتحسين الوضع البيئي للبحيرة.

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