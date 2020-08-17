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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بث مباشر .. 3 وزراء فى الغربية لتفقد المنطقة اللوجستية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:36 ص
ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وصل إلى ديوان عام محافظة الغربية، نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لتفقد المنطقة اللوجستية، وكان في استقبالهم الدكتور طارق رحمي والدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، تمهيدًا لتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا ومتابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوجستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات، كما يتم افتتاح نادي ماتريكس الرياضي ضمن مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريًا واعدًا ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة فضلًا عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن مشروع المنطقة اللوجستية بطنطا يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج، ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة.
ديوان عام محافظة الغربية
ديوان عام محافظة الغربية

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