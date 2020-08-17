آديل تكشف سر خسارة وزنها وتوجه رسالة لبيونسيه

أصبحت النجمة البريطانية العالمية "آديل" تريند وحديث جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فقدت وزنا هائلا وظهرت بمظهر جديد تمامًا، خلال العام الماضي وبعد أكثر من عام كشفت آديل لجريدة «ديلي ميل» البريطانية، عن صاحب الفضل في ذلك، وهو كتاب التنمية الذاتية الذي ألهمها للقيام بتغيير كبير في حياتها، وساعدها في العثور على الفرح والحرية وأنقذها من التوتر والإرهاق.وشرحت آديل كيف تغيرت حياتها تمامًا بعد أن قرأت كتاب Untamed، Stop pleasing، Start Living للكاتبة جلينون دويل، ونشرت آديل على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، غلاف الكتاب، وحثت معجبيها على قراءته إذا كانوا يريدون إجراء تغييرات، وكتبت: "إذا كنت مستعدًا، فهذا الكتاب سيهز عقلك ويجعل روحك تصرخ"، وأضافت أن أي شخص يريد تصفية ذهنه وتغيير نفسه يجب أن يقرأ الكتاب، مشيرة إلى أنها لم تكن تعرف أنها المسئول الوحيد عن فرحتها وسعادتها وحريتها.تم وصف الكتاب بأنه جزء من الإلهام، وجزء من المذكرات، ويستكشف الفرح والسلام اللذين نكتشفهما عندما نتوقف عن السعي لتلبية توقعات العالم، في الدعاية المغلوطة، وتشرح الكاتبة أنها قررت التخلي عن توقعاتها للعالم واستعادة نفسها الحقيقية الجامحة.كانت آديل قد أكدت أنها فقدت أكثر 45 كيلوجراما من وزنها، مشيرة إلى أنها أرادت أن تكون أما أكثر صحة من ذي قبل لابنها البالغ من العمر سبع سنوات، وأشارت بعض التقارير أيضًا إلى أن السبب وراء فقدان آديل وزنها هو طلاقها من زوجها رجل الأعمال سيمون كونيكي، بعد إعلان انفصالهما أبريل من العام الماضي.وقد أبهرت آديل جمهورها في جميع أنحاء العالم بفقدان الوزن الهائل الذي كشفت عنه للمرة الأولى في أواخر العام الماضي، وعرضته أيضًا خلال ظهورها العام عدة مرات، وكشفت المدربة الشخصية لها السبب وراء المظهر الجديد، مشيرة إلى أنه يعود إلى نظامها الغذائي لأنها "لا تحب ممارسة الرياضة".وتردد أن أديل فقدت وزنها بمساعدة "ساحرة الجسم البرازيلي" التي تقيم في لوس أنجلوس، كاميلا جوديس، والتي ساعدتها على تحقيق وزن تحسد عليه، وبالرغم من أن كاميلا تستخدم مجموعة متنوعة من تمارين بيلاتيس وتمارين القوة الأساسية، إلا أنها لم تستعن بذلك في نظامها مع آديل.ووفقًا للتقارير السابقة، فقدت أديل وزنها بمساعدة مدرب اللياقة البدنية جو ويكس، المعروف أيضا باسم The Body Coach، والمدرب الشهير دالتون وونج، الذي عمل مع جنيفر لورانس، وصرح بأنها مارست تمرينات "عالية الكثافة" في المنزل باستخدام مقاطع فيديو من جميع المدربين معها.من ناحية أخرى، نشرت آديل صورة لها من أمام التليفزيون وهي تشاهد النجمة "بيونسيه" واحتفلت المطربة بألبومها الذي يدعى "Black Is King" وكتبت: "شكرًا لك أيتها الملكة بيونسيه لجعلنا دائمًا نشعر بالحب عبر فنك"، وارتدت آديل سترة بنية مطبوعا عليها شكل هلال باللون الذهبي من العلامة التجارية "مارين سيري" بقيمة 180 جنيها إسترلينيا مثل التي ارتدتها "بيونسيه" خلال عرضها الغنائي.