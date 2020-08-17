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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بتشديد الرقابة لمنع تهريب المبيدات الزراعية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:59 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال النائب محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، إنه لا بد من تحفيز ودعم كافة الجهود لمكافحة المبيدات المغشوشة، وكذا الإسراف في استخدام المبيدات لما له من أضرار كبيرة على صحة المواطنين، كما يضر بالاقتصاد المصري، وتسببت متبقيات المبيدات في حظر تصدير الحاصلات الزراعية المصرية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

ودعا "زين الدين"- في بيان اليوم الإثنين- إلى ضرورة العمل على توسيع دور الإرشاد الزراعي وتعيين مفتشين أو مرشدين زراعيين في المساحات الزراعية الكبيرة، للتأكد من سلامة المبيدات والالتزام بالمعايير والكميات المناسبة، حتى لا تتراكم المبيدات في الثمار، مضيفا أن مصر تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لريادة هذا المجال، وبإمكانها تدريب وتأهيل جيل جديد من المرشدين والمفتشين، لإعادة ضبط منظومة استخدام المبيدات في مصر.

وأشار إلى ضرورة إقرار الحكومة حزمة الإجراءات التى تتبعها بعض الدول مثل السعودية والأردن والإمارات، لإحكام السيطرة على منظومة إنتاج وتوزيع المبيدات داخل أراضيها، ومنها تطبيق نظام الباركود على المنتجات، لسهولة التغلب على المبيدات المغشوشة والمهربة، وغير المسجلة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لعملية تسجيل الأصناف الجيدة، حتى لا يتم استخدام المبيدات غير المسجلة.

وأردف أنه لا بد من توعية المزارعين حول شراء المبيدات من منافذها التابعة أو من مصادر موثوقة، واستخدام الماركات الأنواع المسجلة والمعروفة، مع ضرورة طلب المزارع فاتورة عند الشراء توضح النوع والسعر، ورفع الوعي بين المزارعين لتغيير ممارساتهم في إدارة الآفات وكيفية تطبيق المبيدات من خلال التدريب العملي والمتمثل فى الدورات المختلفة التي تقوم بها لجنة المبيدات.

واختتم بأن برنامج مطبقي المبيدات وغيره من البرامج الإرشادية فى كيفية تداول ورش المبيدات، وجمع الجهود المختلفة، وتحديد الثغرات وسدها باستمرار، من أجل الوصول إلى حلول سريعة على أوسع النطاق للحفاظ أولا على صحة المواطن المصري، ثانيا زيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بما لها من مردود على الاقتصاد فى القطاع الزراعى.

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