رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلماني بسبب «المكملات المغشوشة»: تقضي على صحة الشباب

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:05 ص
المكملات المغشوشة
المكملات المغشوشة
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
طباعة
تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول قيام بعض الصالات الرياضية بالمتاجرة في مواد كيميائية خطيرة تحت مسمى "مكملات غذائية"، موضحا أن الأدوية المتاحة في صالات الجيم معظمها مغشوشة وتستخدم أسماء علامات تجارية عالمية على أدوية مصنعة "بير سلم".

وأوضح أنه بحسب بعض التقديرات يمثل سوق المكملات نحو 6 مليارات جنيه وهو رقم ضعيف بالمقارنة بالواقع، فأقل صالة جيم تحتوى على 10 إلى 15 نوعا من المكملات الغذائية 80 % منها تم وقفها في دول العالم منذ 20 عاما، لأنها تتسبب في سكتات دماغية تؤدي في النهاية إلى الموت المفاجئ.

وأكد أن السوشيال ميديا وخاصة موقع فيسبوك ساهمت في فوضى انتشار هذه المواد الخطيرة، فهي تروج لها إعلانات ممولة، تؤدي إلى كوارث خطيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى وفاة المستخدم، لافتًا إلى تكثيف الحملات من الجهات المختصة لوقف هذا الخطر الذي يهدد صحة الشباب.

وطالب بحظر كل روافد تهريب المكملات الغذائية والمنشطات المغشوشة المضرة بالصحة والتي تأتي سواء برا أو بحرا أو جوا، ويتم ترويجها خارج الأماكن المثالية لبيع الأدوية وهي الصيدليات.

موضوعات متعلقة

«رطوبة عظمى».. «الأرصاد» تعلن تفاصيل طقس الإثنين

تسرب السولار بالطريق الدائرى.. و«البترول» تكشف التفاصيل

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تسرب السولار بالطريق الدائرى.. و«البترول» تكشف التفاصيل

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

كم تستمر حصانة الأجسام المضادة للناجين من كورونا؟

دار أزياء فرنسية تتبرع بـ700 ألف دولار للبنان

الملابس القطنية تحمى من كورونا

برشلونة يحسم الجدل حول رحيل ميسى

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)

كرمة محمد سامي مديرًا للمركز القومي للترجمة

«القراءة في زمن كورونا» ورشة عمل بملتقى ساقية الصاوي.. اليوم

خالد جلال يشهد العرض المسرحى «سيد درويش» على مسرح البالون