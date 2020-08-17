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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طلب إحاطة بالبرلمان بسبب بيزنس الجامعات الخاصة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:27 ص
البرلمان المصرى
البرلمان المصرى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، حول تحول الجامعات الخاصة إلى مجرد «بيزنس» أو مشروع تجارى وليس عملية تعليمية جيدة تؤهل الطلاب لمواكبة التطور التعليمي واقتحام سوق العمل، ولا تعنيه جودة العملية التعليمية ولا تزيد على كونها مشروعاً استثمارياً الهدف منه الحصول على أكبر قدر من الأرباح بغض النظر عن مستوى خريجيها.

وأوضح أنه وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة نحو ١٩٥ ألف طالب، يمثلون ٦.٣٪ من إجمالي طلاب التعليم العالي عام ٢٠١٨/٢٠١٩ بزيادة ١٤.٢٪.

وأشار إلى أن المشكلة الآن، أن وزارة التعليم العالى بعيدة تماما عن الجامعات الخاصة وتركت لها الحرية فى تحديد كل الأمور دون النظر تعليميا وما تقدمه لسوق العمل، وأضاف أنه بعيدًا عن المصاريف السنوية، التي تصل إلى نصف المليون، فإن الجامعات الخاصة تفرض على الطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بها، دفع مبلغ يتراوح بين ٥٠٠ و١٠٠٠ جنيه، لفتح ملف للطالب في الجامعة، أو ما يُعرف بـ"رسوم الأبلكيشن"، وهي رسوم غير مستردة، في حالة عدم قبول الطالب.

وأكد أهمية دور الجامعات الخاصة في بناء المجتمع، لكن يجب أن تكون لها ضوابط تضمن تخريج طلاب على قدر جيد من العلم والأهلية للتعامل داخل سوق العمل، وليس مجرد وجاهة اجتماعية، وهو ما تحققه بعض الجامعات الخاصة، على غرار الجامعة الأمريكية، التي تعد من أبرز الجامعات المرموقة في مصر والمعروفة بمستواها التعليمي الجيد.

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