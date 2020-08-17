باللافتات والعمال.. المترو يعرّف الركاب بالتعريفة الجديدة للمحطات

قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بتفعيل قرار زيادة أسعار التذاكر بداية من اليوم الإثنين، ليصبح سعر التذكرة بالخطوط الثلاثة لركوب 9 محطات 5 جنيهات، والـ16 محطة 7 جنيهات وأكثر من 16 محطة 10 جنيهات.وقامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بتعليق لافتات فى كل محطات المترو، اليوم، للتسهيل على الركاب لمعرفة قيمة التذكرة التي سيقوم بشرائها عقب الزيادة الجديدة، خاصة أن سعر التذكرة يرتبط بعدد المحطات التي يتم استقلالها.وانتشر عدد من العاملين فى المترو داخل صالات المحطات وذلك للتسهيل على الركاب وتعريفهم بالزيادة الجديدة، وذلك منعا للتكدس أمام شبابيك التذاكر للتساؤل عن قيمة التذاكر.