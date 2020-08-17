وزيرة الهجرة تصل الغربية لتفقد المنطقة اللوجستية

وصلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لمقر ديوان عام محافظة الغربية وذلك استعدادا لتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا يرافقها عدد من الوزراء.يذكر أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيتفقدون أعمال المنطقة اللوجستية بطنطا، كما سيتم افتتاح النادي الرياضي الاجتماعي كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية- اللوجستية.