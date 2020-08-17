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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين يصل طنطا لتفقد المنطقة اللوجستية بسبرباى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:32 ص
علي المصيلحي
علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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استقبل الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بديوان عام المحافظة لتفقد المنطقة اللوجستية بسبرباي والمشروعات التي تشهدها المنطقة.

في الوقت الذي يرافق فيه محافظ الغربية اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في جولة تفقدية بمدينة طنطا، على أن تستكمل الزيارة مع وزراء التموين والشباب والرياضة والهجرة بالمنطقة اللوجستية.

من ناحية أخرى تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، المرحلة الثانية لتطوير كورنيش المرشحة، بتكلفة 16 مليون جنيه، وذلك قبل موعده بـ3 أشهر، بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وأكد محافظ الغربية، أنه تم الانتهاء من المرحلة الثانية من الكورنيش بطول 1 كم من سكة المحلة وحتى شارع الأشرف بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بمنطقة الاستاد، بطول 1 كيلو 300 متر والبدء في المرحلة الثالثة من شارع الأشرف حتى شارع سعيد، بطول 800 متر وسيتم استكمال الأعمال بالكورنيش في المرحلتين الرابعة والخامسة من شارع سعيد حتى كوبري قحافة ومن كوبرى فاروق وحتى مزلقان الجميل فور الانتهاء من أعمال البنية التحتية بمنطقة قحافة والسلخانة.

وأضاف أن الهدف من ذلك خلق محور مواز للطريق السريع لتسهيل حركة المواطنين في أرجاء المدينة وتقليل الضغط المروري على الشوارع الرئيسية وخلق متنفس يليق بالمواطنين بالمحافظة.

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