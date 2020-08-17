«الإحصاء»: الزراعة والبناء الأكثر جذبا للعمالة في 2020

أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حقق أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5،053 مليون مشتغل بنسبة 21%، يليه التشييد والبناء 3،364 مليون مشتغل بنسبة 14٪ من إجمالي المشتغلين، ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 3،240 مليون مشتغل بنسبة 13،4٪ من إجمالي المشتغلين.

وأوضح جهاز الإحصاء، أن أعداد المشتغلين انخفضت إلى 24،115 مليون مشتغل خلال الربع الثاني لعام 2020 مقابل 26،772 مليون فرد بنسبة انخفاض 9،9%، وقد بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 10،339 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 13،776 مليون مشتغل، ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى خروج الكثير من المشتغلين من قوة العمل.وبلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 18،306 مليون مشتغل منهم 15،782 ذكور، و2،524 إناث بنسبة 75،9٪ من إجمالى المشتغلين، مقابل 71٪ فى الربع السابق، فيما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 2،091 مليون مشتغل (2،027 مليون مشتغل من الذكور، 64 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 8،7٪ من إجمالي المشتغلين مقابل 9،8٪ فى الربع السابق.وبلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال- مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1،056 مليون مشتغل (565 ألف مشتغل من الذكور، 491 ألف مشتغل من الإناث) بنسبة 4،4٪ ،من إجمالي المشتغلين مقابل 6،0٪ فى الربع السابق.وسجل معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادي 38،9٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي، بينما كان 42،7٪ خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 41،9٪ في الربع المماثل من العام السابق، وسجلت الفئة العمرية (40- 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادى حيث بلغت 56،9٪.