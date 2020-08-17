مقتل 15 شخصًا بهجوم على فندق فخم في مقديشو (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد مقتل 15 على الأقل، بينهم مهاجمان، وإصابة 30 آخرين، عندما اقتحم إرهابيون فندقا ساحليا شهيرا في العاصمة مقديشو ليل الأحد.وأعلنت حركة "الشباب" المتشددة مسئوليتها عن الهجوم على فندق "إيليت" الفاخر بشاطئ ليدو، الذي بدأ بتفجير سيارة ملغومة، واشتبك مسلحو الحركة بعد ذلك مع قوات الأمن.وقالت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"، عند منتصف الليل تقريبا، نقلا عن أحد قادة قوات الأمن بالفندق، إن العملية انتهت وإنه تم إنقاذ 205 أشخاص "من بينهم وزراء ونواب ومدنيون".وأضافت "صونا" أن "كل المتشددين الأربعة المسلحين ببنادق إيه كيه-47 قتلوا بالرصاص.. كانوا بداخل السيارة الملغومة التي نزلوا منها.. ودخل المتشددون الأربعة الفندق للاشتباك".والفندق يملكه عبدالله محمد نور، وهو برلماني ووزير مالية سابق، ويتردد عليه مسئولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.