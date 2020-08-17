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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق تلقى القبض على 3 إرهابيين قدموا الدعم لداعش

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:29 ص
الاستخبارات العراقية
الاستخبارات العراقية
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ألقت الاستخبارات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين مسئولين عن الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وذكرت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ـ في بيان لها أوردته قناة ( السومرية نيوز) العراقية ـ أنه تم إلقاء القبض على الإرهابيين الثلاثة في ناحية العلم بمحافظة صلاح الدين بعد ورود معلومات استخباراتية عن أماكن تواجدهم.

وأوضحت أن الإرهابيين مطلوبون لتورطهم في قضايا تتعلق بالإرهاب، مضيفا أنه خلال التحقيقات الأولية اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش ومشاركتهم في عدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين.

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