ضبط شخصين بـ10 أجولة أحجار خام الذهب فى أسوان

تمكن ضباط مديرية أمن أسوان، اليوم الاثنين، من القبض على شخصين بحوزتهم كميات من الأحجار التي يستخلص منها خام الذهب.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بأنه تم القبض على متهمين، وسيارة و(10) أجولة من أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب تزن حوالي (500) كيلو جرام.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.