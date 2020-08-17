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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:27 ص
احتفالية تسليم جائزة
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
آلاء حسن - تصوير: شروق السيد
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شهد منتدى الشعر المصري بمقر حزب "التجمع" بوسط القاهرة، مساء أمس الأحد، احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم، بدورتها الأولى للشاعرة رضا أحمد والتي فازت بديوانها "أكلنا من شجرته المفضلة".

وحضر الاحتفالية كوكبة من المثقفين وعلى رأسهم الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد، والشاعر حسن طلب، والشاعر محمود نسيم، والشاعر الدكتور محمد السيد إسماعيل، والشاعر محمود قرني، وأدار الندوة الشاعر عيد عبد الحليم الذي رحب بالحاضرين، وأثنى على ديوان الشاعرة الفائزة، كما تحدث عن حلمي سالم الشاعر والإنسان.

ثم انتقل الحديث إلى الناقد الدكتور شاكر عبد الحميد الذي أعرب عن أمله في زيادة قيمة الجائزة خلال السنوات المقبلة، وبدلا من أن تكون هناك جائزة واحدة للشعر فقط، يكون هناك أكثر من جائزة في الشعر والنقد، وتحويل المنتدى لمؤسسة ثقافية.

كانت كلمة رئيس أمناء الجائزة مليئة بإحياء روح حلمي سالم، مؤكدا أن الشاعر الراحل كان مولعا بالحرية والإبداع والحداثة، كما كان يمتلك روحا إبداعية منطلقة، ومن الواجب أن نحيي الدلالات والمعنى وقيمة الإبداع الذي تجلى عند حلمي سالم وظهر جليا في أكثر من 18 ديوانا.

وعن حلمي سالم الإنسان، أشار الدكتور شاكر عبدالحميد، إلى أن الشاعر الراحل كان ينقل تفاؤله لمن حوله رغم ألمه في أحيان كثيرة، كما كان قادرا على أن يجمع الناس بالحب، ويساعدهم على الخروج من عزلتهم، والتمسك بالحياة، مضيفا أن حلمي سالم كان حالة بشرية من الحب، ودائما ما كان يلتمس العذر للآخرين، وغير قادر على الكراهية.

بعدها؛ دعا الشاعر عيد عبدالحليم الشاعر رضا أحمد لتسليم جائزتها، وسلمها لها الدكتور شاكر عبدالحميد، وتبلغ قيمة الجائزة 5 آلاف جنيه، والتقطا معا عدة صور تذكارية، وسط تصفيق من الحاضرين.

ثم جاءت كلمة محمد السيد إسماعيل، أحد أعضاء لجنة تحكيم جائزة حلمي سالم، وقال إن كل الدواوين التي تقدمت للجائزة رائعة، لكن ديوان الشاعرة رضا أحمد كان أكثر تميزا، لذا فازت بإجماع الآراء، موضحا أن الشاعرة لم تستنسخ قصيدة النثر كالآخرين، بل أثبتت بجدارة أن تجمع بين النوعي والمعرفي، وتبرز خصوصيتها، لذا حقق ديوانها مستويات دلالية متميزة.

وتحدث الشاعر محمود نسيم عن حلمي سالم، قائلا إن اسمه مقترن بالحياة، ودائما ما كان يستدعي من حوله في حالة عزلتهم أو اكتئابهم، مؤكدا أنه كان طاقة حياة وطاقة كتابة عالية وكان قيمة متجددة، فكان التجدد من مرتكزات الكتابة لديه.

كما تحدث الشاعر حسن طلب عن القصيدة لدى حلمي سالم، منوها أنه أعد كتابا عن حلمي سالم، بمشاركة عدد من الكتاب، ولكن لم يتم طباعته ولم يخرج إلى النور حتى الآن.

كما أوضح الشاعر عيد عبدالحليم، أن حلمي سالم منحه كل المقالات التي كتبت عنه قبل وفاته، واتفق مع "طلب" على استكمال مشروعه عن حلمي سالم، وجمع كل هذه المادة، ليكون جاهزا في احتفالية الجائزة بدورتها الثانية.

وفي نهاية الاحتفالية، التقط الحضور عددا من الصور التذكارية، ووقعت الشاعرة رضا أحمد ديوانها الفائز.
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)
تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)
تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم
تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)
تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)
تفاصيل احتفالية تسليم جائزة حلمي سالم بمنتدى الشعر المصري (صور)

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