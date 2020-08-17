أرمينيا تسجل 38 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأرمينية اليوم الاثنين أنها سجلت 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 41 ألفا و701 حالة.وذكرت صحيفة (بان أرمينيان) الأرمينية على موقعها الإلكتروني نقلا عن الوزارة أن 71 شخصًا تماثلوا للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 34 ألفا و655 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 824 شخصًا بعد تسجيل خمس حالات جديدة.وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم إجراء 185 ألفا و594 اختبارًا منذ بداية تفشي الفيروس في البلاد.