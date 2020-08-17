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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لليوم الثامن.. تظاهر المئات أمام سفارة بيلاروسيا في موسكو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:59 ص
تظاهر المئات أمام
تظاهر المئات أمام سفارة بيلاروسيا في موسكو
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أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الإثنين، بأن حوالي 300 شخص احتشدوا أمام سفارة بيلاروسيا في العاصمة الروسية موسكو للاحتجاج على نتائج الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا واستخدام القوة من قبل الشرطة أثناء تفريق المتظاهرين هناك.

وأوضحت الوكالة الروسية أن اليوم هو الثامن على التوالي الذي يأتي فيه المتظاهرون إلى سفارة بيلاروسيا، مشيرة إلى أن المتظاهرين شكلوا سلسلة بشرية بطول شارع ماروسيكا الذي يتواجد به مبنى السفارة وامتدوا حتى أقرب محطة مترو وحمل العديد منهم الزهور والأعلام البيضاء والحمراء والملصقات.

من جانبها، حافظت الشرطة الروسية على القانون والنظام، ولم يتم اعتقال أحد.

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