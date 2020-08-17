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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

كورونا يرفع البطالة لـ 9.6% خلال الربع الثاني من 2020

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:55 ص
الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاغ معدل البطالة إلى 9،6٪ من إجمالي قوة العمل مقابل 7،7٪ فى الربع الأول من عام 2020 بإرتفاع قدره 1،9 ٪، وبارتفاع قدره 2،1٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

ويرجع هذا الارتفاع بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الحكومة الإجراءات الاحترازية من تعليق المدارس وتعليق حركة الطيران وغلق المحلات جزئيًا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل......الخ.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن تقدير حجم قوة العمل سجل 26،689 مليون فرد مقابل 29،008 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 8،0% وقد بلغت قوة العمل فى الحضر 11،817 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 14،872 مليون فرد. أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 22،746 مليون فرد بينما بلغت للإناث 3،943 مليون فرد.

ويرجع سبب ذلك الانخفاض الى جائحة فيروس كورونا التى أدت الى عزوف الكثير عن العمل وعدم قدرتهم البحث عنه.

وسجل عدد المتعطلين 2،574 مليون متعطل بنسبة 9،6٪ من إجمالي قوة العمل (1،934 مليون ذكور،640 ألف إناث) مقابل 2،236 مليون متعطل فى الربع الأول 2020 بإرتفاع قدره 338 ألف متعطل بنسبة 15،1٪، وبارتفاع قدره 480 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 22،9 ٪.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 8،5٪ من إجمالي الذكور فى قوة العمل فى الربع الحالي بينما كان 4،5٪ في الربع السابق مقابل 4،2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

فيما بلغ معدل البطالة بين الإناث 16،2٪ من إجمالي الإناث فى قوة العمل فى الربع الحالي، بينما كان 21،9٪ في الربع السابق مقابل 22،4 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وقدرت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالى 60،4% مقابل 68،5% في الربع السابق.

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