حصيلة إصابات كورونا في بوليفيا تتجاوز الـ 100 ألف

أعلنت وزارة الصحة في بوليفيا ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مائة ألف و344 حالة، وذلك عقب تسجيل 1198 حالة إصابة جديدة.وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 4 آلاف و58 حالة، وذلك عقب تسجيل 55 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.