إعلامي: وضع عدلي منصور حجر الأساس «رد للجميل» (فيديو)

عقّب الإعلامي محمد جاد، مقدم برنامج "صباح البلد"، على إهداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، درع وزارة النقل للمستشار عدلي منصور، أمس الأحد، أثناء افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، مشيرا إلى أن هذا الموقف يؤكد حرص الدولة على تقدير كل ما هو مخلص لوطنه، معقبا: "نوع من رد الجميل، والتقدير".وأشار الإعلامي محمد جاد، خلال حديثه بالبرنامج المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، إلى أن إنابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستشار عدلي منصور، لوضع حجر الأساس للمحطة التي تحمل اسمه فيه نوع من التقدير، ورد الجميل.وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.