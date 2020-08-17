القائمة الكاملة لأبطال «جمال الحريم»

بدأ صناع مسلسل "جمال الحريم"، تصوير أحداث العمل بعدة لوكيشانات داخلية بمنطقة المقطم، وهو العمل الذي يتكون من 45 حلقة، ومن المنتظر عرضه قريبا."الدستور" علمت أن العمل يشارك فيه عدد كبير من النجوم، وهم نور اللبنانية، خالد سليم، دينا فؤاد، رنا رئيس، محمد شاهين، إسلام جمال، حازم سمير، فراس سعيد، وكريم عبدالخالق.والمسلسل تدور أحداثه حول إحدى القصص التي تتناول قضايا الدجل والشعوذة لكن بشكل مبني على قصة حقيقية، وذلك في إطار من الغموض والإثارة حتى الحلقات الأخيرة.ويجرى بناء ديكور يضاهي قصة العمل هذه الفترة، حول أماكن المشعوذين والدجالين، وذلك حتى يبدأ التصوير أواخر شهر أغسطس الجاري.