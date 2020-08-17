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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية ومحافظ الغربية يتفقدان توسعات محطة المرشحة بطنطا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:00 ص
وزير التنمية ومحافظ
وزير التنمية ومحافظ الغربية
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد اللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، محطة مياه المرشحة بمدينة طنطا التى بلغت تكلفة تجديدها ٥٣٠ مليون جنيه.

ورافقه خلال تفقد المحطة، طارق رحمى محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية.

وأكد المهندس عادل عطية رئيس شركة المياه والشرب والصرف الصحى، أن التكلفة الأولى للمحطة بلغت 410 ملايين جنيه باجمالى 600 لتر، والمرحلة الثانية بـ120 مليون جنيه بقيمة 1400 لتر.

يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، سيتفقدون أعمال المنطقة اللوجستية بطنطا، كما سيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية- اللوجستية.

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