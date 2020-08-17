رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

31584 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة حلوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:47 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
إسراء جمال
طباعة
أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة (٢٠٢٠-٢٠٢١) حتى الآن الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك بإجمالي ٣١٥٨٤ طالب وطالبة بالجامعة.

أقيمت الاختبارات تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث تعد اختبارات القدرات مقياس أداء هام للطلاب وقدراتهم في هذه التخصصات المميزة، للتماشي مع هذه المقررات الدراسية العملية التي تحتاج إلى مواهب فريدة.

وجاءت أعداد المتقدمين بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة حتى الآن ٣١٩٩ طالبة، وكلية التربية الرياضية بنين بالهرم ٤٧٢٩ طالبا، وكلية التربية الفنية ٥٠٨٥ طالبا وطالبة، والتربية الموسيقية ٢٣٥٩ طالبا وطالبة، والفنون التطبيقية ٤٧٨٢ طالبا وطالبة، والفنون الجميلة عمارة ٣٠٠٩ طلاب وطالبات، والفنون الجميلة فنون ٨٤٢١ طالبا وطالبة.

جدير بالذكر أن اختبارات القدرات بجامعة حلوان قد بدأت يوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٠، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠.

موضوعات متعلقة

تسرب السولار بالطريق الدائرى.. و«البترول» تكشف التفاصيل

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تسرب السولار بالطريق الدائرى.. و«البترول» تكشف التفاصيل

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

الملابس القطنية تحمي من كورونا

برشلونة يحسم الجدل حول رحيل ميسى

سولشار يؤكد حاجة مانشستر يونايتد لدعم صفوفه بعد الخروج الأوروبى

روبوت لاستكشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب.. مشروع تخرج لطلاب بـ«هندسة حلوان»

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

خالد جلال يشهد العرض المسرحى «سيد درويش» على مسرح البالون

ماركيز ومرسيدس بارشا.. مسيرة دعم رغم المخاطر

«أسبوع العلوم العربى» ينظم جلسة قراءة قصص للأطفال

مثقفون يهاجمون لائحة «قومي الترجمة»: تُعارض التفاعل مع ثقافات الآخر