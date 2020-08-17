31584 طالبا تقدموا لاختبارات القدرات بجامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن أعداد الطلاب الذين قاموا بأداء اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة (٢٠٢٠-٢٠٢١) حتى الآن الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك بإجمالي ٣١٥٨٤ طالب وطالبة بالجامعة.أقيمت الاختبارات تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث تعد اختبارات القدرات مقياس أداء هام للطلاب وقدراتهم في هذه التخصصات المميزة، للتماشي مع هذه المقررات الدراسية العملية التي تحتاج إلى مواهب فريدة.وجاءت أعداد المتقدمين بكلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة حتى الآن ٣١٩٩ طالبة، وكلية التربية الرياضية بنين بالهرم ٤٧٢٩ طالبا، وكلية التربية الفنية ٥٠٨٥ طالبا وطالبة، والتربية الموسيقية ٢٣٥٩ طالبا وطالبة، والفنون التطبيقية ٤٧٨٢ طالبا وطالبة، والفنون الجميلة عمارة ٣٠٠٩ طلاب وطالبات، والفنون الجميلة فنون ٨٤٢١ طالبا وطالبة.جدير بالذكر أن اختبارات القدرات بجامعة حلوان قد بدأت يوم السبت الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٠، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق ٢٠ أغسطس ٢٠٢٠.