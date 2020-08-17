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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

32 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات في بلغاريا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:42 ص
كورونا في بلغاريا
كورونا في بلغاريا
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سجلت بلغاريا 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد حتى الآن إلى 14 ألفا و365 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية اليوم الاثنين، إن أرقام اليوم هي حصيلة إجراء ما يقرب من 800 اختبار بي سي آر.

وأضاف البيان أن حصلية الوفيات جراء الإصابة بكورونا ارتفعت إلى 498 بعد تسجيل ثلاث حالات خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت الوزارة شفاء 25 شخصا آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما لا يزال هنالك 56 شخصا يتلقون العلاج اللازم في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

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