محافظ بورسعيد يوجه بسرعة إنهاء تطوير 3 مدارس بحي الضواحي

شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمدارس القابوطي الإعدادية، وإسماعيل القباني، وأحد، في إطار جهود المحافظة للانتهاء من كافة الأعمال لبدأ العام الدراسي الجديد، في حضور نائبه المهندس عمرو عثمان، والدكتور نبوي باهي، مدير مديرية التربية والتعليم، ومديري المدارس وهيئة الأبنية التعليمية.ووجه محافظ بورسعيد، مدير مديرية التعليم بمتابعة الأعمال الجارية أولا بأولا، والتنسيق بين هيئة الأبنية التعليمية ومديري المدارس التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة، مؤكدا أن المحافظة تبذل كل المجهودات للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير أفضل مناخ تعليمي للطلاب.