ميجان ماركل تطل من قصرها الجديد خلال مؤتمر رقمي (صور)

خروج الأمير هاري وميجان ماركل من قصر العائلة المالكة لا يعني ذلك أن حياتهما لم تعتبر حياة ملكية، فبعد انتقالهما من المملكة المتحدة إلى كندا ثم الولايات المتحدة، استقرا في لوس أنجلوس مع ابنهما آرتشي، وقد سربت صور لمنزلهما هناك، الذي انتقلا إليه في شهر يوليو الماضي، والذي يبلغ سعره 14 مليون دولار أمريكي.نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية المؤتمر الرقمي الذي شاركت فيه ميجان ماركل، والذي استضافتها فيه "إيميلي رامشو"، المؤسسة والرئيس التنفيذي لمنصة الأخبار الجديدة "19th News"، دوقة ساسكس السابقة "ميجان ماركل"، في مقابلة يوم الجمعة الماضي، لتظهر بأول إطلالة بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ39 من قصرها الجديد.وكان ذلك خلال مؤتمر رقمي عقدته المنصة الإخبارية بمشاركة ميجان عن بعد، بعنوان The 19th Represents Summit، وعملت ميجان كمنسقة في المؤتمر، وكانت قادرة على الإجابة عن بعض الأسئلة فيما يتعلق بتجاربها كامرأة من عرق مختلط وكأم.وقالت فيما يتعلق بانتقالها إلى لوس أنجلوس مع الأمير هاري وآرتشي: "كان من المحزن للغاية أن نرى أين كانت بلادنا في تلك اللحظة إذا كان هناك جانب إيجابي في ذلك، فسأقول إنه كان في الأسابيع التي تلت مقتل جورج فلويد، في الاحتجاجات السلمية التي رأيتها، في الأصوات التي كانت تخرج، بالطريقة التي كان الناس فيها يمتلكون دورهم بالفعل، لقد تحول من الحزن إلى الشعور بالإلهام، لأنني أستطيع أن أرى أن المد يتحول".وتابعت: "من وجهة نظري، ليس جديدًا أن أرى هذا التيار الخفي للعنصرية، وبالتأكيد التحيز اللاواعي، لكنني أعتقد أن رؤية التغييرات التي يتم إجراؤها الآن هي حقًا شيء أتطلع إلى أن أكون جزءًا منه. أن أكون جزءًا من استخدام صوتي بطريقة لم أتمكن من استخدامها مؤخرًا. لذا، نعم، من الجيد أن أكون في الوطن".ويعتبر ظهور ميجان، العلني هذا الأول من نوعه بعدما بلغت الـ39 من عمرها، حيث ظهرت بكامل أناقتها وأطلت بتوب مشمشي اللون كلاسيكي اختارته من دار أزياء "هوجو بوس"، وإسورة من العلامة التجارية "كارتييه" وإسورة أخرى بتوقيع مصممة المجوهرات العالمية "مونيكا فينادر"، واعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل لخصلاتها الداكنة الطويلة، ومكياجا مشمشيا صيفيا.وأشادت ميجان، خلال اللقاء، برامشو ومنظمتها، وقالت إنها تبحث دائمًا عن المزيد من الصحافة عالية الجودة، خاصةً أنها تخوض هي وهاري حاليًا معارك قانونية مع العديد من الصحف البريطانية، وعن تجربتها مع وسائل الإعلام، قالت: "الأمر الرائع للغاية، على الأقل من وجهة نظري وتجربتي الشخصية خلال العامين الماضيين، هو أن العنوان الرئيسى وحده، طعم النقر وحده، يترك بصمة، هذا جزء من كيف نبدأ في رؤية العالم، وكيف نتفاعل مع الآخرين".