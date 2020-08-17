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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يصل الغربية لتفقد مشروعات تنموية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:35 ص
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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وصل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى محافظة الغربية لتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وكان في استقباله الدكتور طارق رحمي، محافظ الإقليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ومن المقرر أن يتفقد شعراوي اليوم أعمال انتهاء المرحلة الأولى من تطوير كورنيش ترعة القاصد الجديد على مساحة 1100 متر من أصل 3500 متر إجمالي المشروع، بتكلفة إجمالية حوالي 16 مليون جنيه، والذي يهدف إلى خلق متنفس جديد بمدينة طنطا لخدمة المواطنين، كما تتضمن الجولة أيضًا تفقد مشروع توسعة محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة بتكلفة 120 مليون جنيه، والذي يهدف إلى رفع تصرفات مياه الشرب لخدمة 24 قرية بالإضافة إلى حي أول وثان طنطا، وكذا مشروع تطوير ميدان السكة الحديد والمنطقة المحيطة بها بالاشتراك مع هيئة التنسيق الحضاري بما فيها الموقف الخاص بالمحطة وهيئة البريد، وحرصت المحافظة على استكمال تطوير المنطقة المؤدية لمسجد السيد البدوي، وتبلغ تكلفة تطوير الميدان حوالي 9 ملايين جنيه و17 مليون جنيه لتطوير منطقة السيد البدوي.

ومن المقرر أن يعقب ذلك جولة تفقدية للمشروعات الجارية في المنطقة اللوجيستية والمشاركة في افتتاح نادي "ماتريكس" الرياضي.

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