ارتفاع أعداد مصابي ووفيات كورونا في دول أمريكا اللاتينية

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 287 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء إلى 15097 حالة، من أصل 468332 إصابة سجلت حتى أمس.وسجلت بيرو حصيلة إصابات قياسية بواقع 10 آلاف إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو الرقم القياسي الذي يسجل لليوم الثاني على التوالي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.وذكرت وزارة الصحة البيروفية، أن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس خلال 24 ساعة بلغ 10143 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين إلى 535946 مصابا منذ بداية الوباء.من جانبها، أعلنت الإكوادور، إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء في أمريكا الجنوبية مع أكثر من 100 ألف إصابة، عزمها على تصنيع لقاحات مضادة للفيروس.وقال وزير الصحة، خوان كارلوس زيفالوس، "إن الإكوادور لديها القدرة على تصنيع لقاحات مضادة لكوفيد 19، مثلها مثل الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك".وتعد أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي من أكثر القارات تضررا بالجائحة بعد أن سجلت أكثر من 6 ملايين إصابة.