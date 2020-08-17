«البترول»: نعمل على إزالة تسرب السولار على «الدائري»

قال مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن سيارة نقل سولار تابعة لمقاول نقل قطاع خاص تصادمت بسيارة نقل محملة بالزلط أثناء سيرها على الطريق الدائري؛ ما أدى إلى تسرب السولار على الطريق.وأوضح المصدر، في تصريح اليوم الإثنين، أن الأجهزة المعنية بتأمين موقع التصادم تعمل على إزالة السولار المنسكب لعودة الطريق لحالته الطبيعية وانتظام حركة المرور.وكان الطريق الدائري في اتجاه المعادي والتجمع الخامس شهد تسرب حمولة سيارة مواد بترولية، تسبب في ارتباك حركة المرور.