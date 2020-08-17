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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1464 إصابة جديدة بكورونا في أوكرانيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:32 ص
كورونا في أوكرانيا
كورونا في أوكرانيا
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أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومي الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 92 ألفا و820 حالة مؤكدة.

وذكرت اللجنة وفقا لما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه تم تسجيل 1464 إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية، فيما تم تسجيل 21 حالة وفاة وتماثلت 342 حالة للشفاء.

وأضافت أن إجمالي أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد وصل إلى 2089 وفاة وتعافى 48 ألفا و164 حالة منذ بداية الوباء.

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