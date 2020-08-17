نائب المستشارة الألمانية: رئيس بيلاروسيا فقد دعم شعبه

اعتبر نائب المستشارة ألمانيا ووزير المالية الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أن رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، فقد دعم شعبه.وقال شولتس مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية" ـ " إنني مقتنع تماما بأن هذا الرئيس لم تعد لديه أي شرعية وإلا لم يكن ليحكم بمثل هذه القوة الوحشية التي لا يمكن تصورها".وقد احتشد مواطنون من بيلاروسيا وهم يهتفون "ارحل" وسط العاصمة مينسك أمس الأحد في أكبر احتجاج حتى الآن ضد ما وصفه المتظاهرون بالانتخابات المزورة التي أسفرت قبل أسبوع عن إعادة انتخاب الرئيس الذي يتولى السلطة منذ 26 عاما.