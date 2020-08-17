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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب المستشارة الألمانية: رئيس بيلاروسيا فقد دعم شعبه

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:31 ص
أولاف شولتس
أولاف شولتس
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اعتبر نائب المستشارة ألمانيا ووزير المالية الألماني، أولاف شولتس، اليوم الاثنين، أن رئيس بيلاروسيا، الكسندر لوكاشينكو، فقد دعم شعبه.

وقال شولتس مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لخلافة المستشارة أنجيلا ميركل ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية" ـ " إنني مقتنع تماما بأن هذا الرئيس لم تعد لديه أي شرعية وإلا لم يكن ليحكم بمثل هذه القوة الوحشية التي لا يمكن تصورها".

وقد احتشد مواطنون من بيلاروسيا وهم يهتفون "ارحل" وسط العاصمة مينسك أمس الأحد في أكبر احتجاج حتى الآن ضد ما وصفه المتظاهرون بالانتخابات المزورة التي أسفرت قبل أسبوع عن إعادة انتخاب الرئيس الذي يتولى السلطة منذ 26 عاما.

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