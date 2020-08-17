ماليزيا تمدد حظر التجول في ولاية صباح

أعلن مفوض الشرطة بولاية صباح شرق ماليزيا زينى جاس، اليوم الإثنين، عن مد فترة حظر التجول في الولاية إلى يوم 2 سبتمبر المقبل اعتبارا من الـ 6 ليلًا إلى 6 صباحًا.وقال جاس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما"- إن الحكومة اتخذت قرارًا بتمديد حظر التجول إلى الفترة المذكورة بالمناطق الساحلية من ولاية صباح لحمايتها من عملية التوغل والتسلل لا سيما في ظل هذه الأزمة الصحية وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأضاف أن القرار يأتي أيضا لتيسير الدوريات والرقابة على حركة الزوارق والجرائم عبر الحدود بما في ذلك أنشطة تهريب البشر، والمخدرات والأسلحة النارية المقيدة.