اليوم.. «المركزي» يطرح سندات خزانة بـ9.2 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 9.250 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 1.250 مليار جنيه لأجل عامين، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 4.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وتبلغ قيمة الطرح الثالث 3.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.وتتوقع وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021 أن يصل إجمالي الدين العام إلى ما يمثل 83% من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.ومن المتوقع أن يشهد سعر العائد على أدوات الدين الحكومي استقرارا ملحوظا خلال الفترة المقبلة، بعد قرار البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.