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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

434 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:07 ص
كورونا في ليبيا
كورونا في ليبيا
عبير سليم
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، صباح اليوم الاثنين، تسجيل البلاد لـ 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8172 إصابة.

وقال المركز في بيان له نشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه تسلم أمس الأحد 2923 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، بواقع 864 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و112 عينة من المختبر المرجعي زليتن، و91 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و70 عينة من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

وأضاف أنه تسلم كذلك 698 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و91 عينة من مختبر فرع المركز بسبها، و240 عينة من مختبر مستشفى بنغازي الطبي، و447 عينة من مختبر فرع المركز بمصراتة، و300 عينة من مختبرالمركز الوطني للصحة الحيوانية، و9 عينات من فرع المركز غريان، وعينة واحدة من مختبر فرع المركز في زوارة.

وأشار المركز أن الحالات الإيجابية وعددها 434 حالة توزعت إلى 246 حالة جديدة، و188 حالة مخالطة، فيما جرى تسجيل 39 حالة شفاء وثماني حالات وفاة.

وأوضح المركز أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 8172 إصابة، منها 7086 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 933 حالة، والوفيات 153 حالة.

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