الهند تكسر حاجز الـ50 ألف وفاة جراء كورونا

تجاوز مجمل عدد الوفيات في الهند جراء فيروس كورونا 50 ألف حالة اليوم الإثنين في الوقت الذي ارتفع فيه عدد حالات الإصابة ومجمل الحالات إلى نحو مليوني و65 ألف حالة.وسجلت الهند قفزة يومية بلغت 57981 حالة إصابة ليصل المجمل إلى نحو مليوني و65 ألف حالة لتصبح ثالث دولة فقط بعد الولايات المتحدة والبرازيل.وقفز عدد حالات الوفاة 941 حالة ليصل مجمل عدد الوفيات إلى 50921.