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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يدشن حسابه فى «تريلر» التطبيق المنافس لـ«تيك توك»

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:49 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
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دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسابه الرسمي في تطبيق "تريلر" لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة.

ونشر ترامب في حسابه الموثق عبر منصة تريلر، محتوى يروج لحملته الانتخابية الرئاسية الجديدة، مطالبا المستخدمين بمتابعة حسابه.. حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين.

ويعد تطبيق تريلر منافسا للتطبيق الصيني "تيك توك"، رغم أن الأخير تأسس في 2018 قبل أن يحظى بانتشار واسع، خاصة لدى المراهقين وصغار السن.

وكان ترامب، قد أصدر قرارا تنفيذيا يلزم شركة "بايتس دانس" الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، ببيع نشاطها التجاري داخل الولايات المتحدة خلال 90 يوما، أو تواجه خطر الإغلاق النهائي، فيما تدخل شركة مايكروسوفت في خط المباحثات لشراء التطبيق الصيني داخل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.

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