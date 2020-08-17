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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المعارضة البيلاروسية تضغط لإطلاق سراح المحتجين المحتجزين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:57 ص
مظاهرات في بيلاروسيا
مظاهرات في بيلاروسيا
وكالات
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تخطط المعارضة البيلاروسية للضغط من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين خلال الأيام المقبلة، بعد إعادة الانتخاب المثيرة للجدل للرئيس ألكسندر لوكاشينكو وهو ما أطلق مظاهرات حاشدة ضد حكمه.

و حسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قالت ماريا كولسنيكوفا إنه سيتم توجيه اتهامات جنائية اليوم الاثنين تتعلق بمقتل اثنين من المتظاهرين والرد العنيف من الشرطة وقوات الأمن على المتظاهرين والسجناء.

وكولسنيكوفا هي الرئيسة السابقة لحملة فيكتور باباريكو، مرشح المعارضة الذي سُجن قبل انتخابات 9 أغسطس الجاري.

وفي كلمة لها أمام المتظاهرين في مينسك، قرأت أسماء بعض الأشخاص الذين تم اعتقالهم - بما في ذلك باباريكو ومنافس آخر في الانتخابات، وهو سيرجي تيكانوفسكي. وخاضت سفيتلانا تيخانوفسكايا زوجة تيكانوفسكي الانتخابات مكانه.

وقالت كولسنيكوفا إن نحو 4 آلاف شخص ما زالوا محتجزين بعد احتجاجات دامية بدأت الأسبوع الماضي بعد الانتخابات،وتم الإفراج عن أكثر من الفي شخص، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام البيلاروسية، فإن مكان وجود حوالي 80 من المعتقلين غير معروف.

وكررت دعواتها لاستقالة لوكاشينكو الذي رفض مزاعم التزوير في انتخابات التي منحته فوزا ساحقا لولاية سادسة على التوالي وتمديد حكمة الذي دام 26 عاما.

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