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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب المستشارة الألمانية يصف رئيس روسيا البيضاء بـ «دكتاتور»

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:53 ص
الكسندر لوكاشينكو
الكسندر لوكاشينكو
وكالات
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وصف وزير المالية الألماني أولاف شولتس رئيس روسيا البيضاء الكسندر لوكاشينكو بأنه دكتاتور فقد دعم شعبه وحذر موسكو من التدخل لإبقائه في السلطة.

واحتشد مواطنون من روسيا البيضاء وهم يهتفون "ارحل" وسط العاصمة مينسك في أكبر احتجاج حتى الآن ضد ما وصفه المتظاهرون بالانتخابات المزورة التي أسفرت قبل أسبوع عن إعادة انتخاب الرئيس الذي يتولى السلطة منذ فترة طويلة.

وقال شولتس الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس مستشارة ألمانيا في مقابلة مباشرة مع موقع صحيفة بيلد الالكتروني "هذا دكتاتور ومن ثم فهو يحتاج لتصريحات واضحة ولغة واضحة".

ويقول معارضو لوكاشينكو، الذي يحكم البلاد منذ 26 عاما، إن الانتخابات شابها التزوير لإخفاء حقيقة أنه فقد التأييد الشعبي.

وينفي لوكاشينكو أنه خسر الانتخابات مشيرا إلى النتائج الرسمية التي منحته ما يزيد قليلا عن 80 في المئة من الأصوات ولقى ما لا يقل عن محتجين حتفهما كما تم اعتقال آلاف آخرين في حملة قمع منذ الانتخابات.

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