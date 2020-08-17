محمد رمضان يقترب من تحقيق 14 مليون مشاهدة بـ«تيك توك» (فيديو)

حققت أغنية "تيك توك" للنجم محمد رمضان وسوبر ساكو أكثر من 13 مليون و800 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "."تيك توك" غناء محمد رمضان والراب الأرميني الأصل سوبر ساكو، وتم تصوريها علي طريفة الفيديو كليب في مصر بينما قام ساكو بالتصوير في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، والكليب من إخراج حسام الحسيني.جدير بالذكر أن "تيك توك" هي التعاون الخامس الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني، حيث أخرج له الحسيني 4 كليبات، أشهرها كليب أغنية " إنساي" مع المغني المغربي سعد لمجرد.