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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تمدد إعفاء مخالفى الإقامة 3 أشهر

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:20 ص
اللواء سعيد راكان
اللواء سعيد راكان الراشدي
وكالات
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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" 3 أشهر إضافية، وإعفاءهم من كل الغرامات المترتبة.

وحسبما أفادت وكالة "وام"، قالت الهيئة إن "الدولة سعت لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد، ويتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم في ظل التحدي الراهن لمواجهة كورونا".

وأوضح مدير عام شئون الأجانب والمنافذ اللواء سعيد راكان الراشدي، أن "التمديد يبدأ من الثلاثاء المقبل ولغاية نوفمبر المقبل، متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس الماضي، ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة".

وأفاد الراشدي، بأن "المكرمة تشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة".

وأضاف، أن "حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بـ6 ساعات".

وتابع: "أما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين 2 قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة".

وأوضح، أن "الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية، حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في 3 خطوات فقط تشمل تأمين جواز السفر وتأمين التذكرة والوصول قبل موعد الرحلة بمدة كافية".

وأكد أن "القرار سيسهم إيجابا في تعزيز مستويات الأمن والأمان في الإمارات".

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