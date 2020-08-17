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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاقتصاد اليابانى يتكبد خسائر قياسية جراء أزمة كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:57 ص
الاقتصاد اليابانى
الاقتصاد اليابانى
وكالات
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أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الياباني شهد تراجعًا غير مسبوق في الربع الثاني من العام الحالي، جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" أشارت البيانات الصادرة يوم الإثنين، إلى أن تراجع الاقتصاد خلال الفترة منذ أبريل وحتى نهاية يونيو من هذا العام بلغ 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالمقارنة مع الربع الأول من العام، تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 7.8% في الربع الثاني.

وأظهرت البيانات كذلك أن الاقتصاد الياباني، الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، يستمر بالتراجع خلال 9 أشهر على التوالي.

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