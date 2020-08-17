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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس كوريا الجنوبية يحذر: الوضع الحالى خطير

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:25 ص
مون جيه إن
مون جيه إن
وكالات
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قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، إن الوضع الحالي خطير للغاية ويعد لحظة حاسمة، وأمر باستخدام جميع الوسائل الوطنية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "يونيهاب" دعا "مون" السلطات الصحية إلى مطالبة الكنائس التي يستمر عدد حالات الإصابة المرتبطة بها في الارتفاع، بالالتزام الصارم بقواعد الحجر الصحي أثناء الأنشطة الدينية، وأكد على أن السلطات يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات للحد من انتقال العدوى محليا، مثل إجراء الاختبارات التشخيصية لكورونا والعزل الذاتي وغيرها، تجاه الكنائس التي شهدت الإصابات الجماعية.

وحذر من ردود فعل صارمة ضد الأعمال غير القانونية التي تعرقل جهود البلاد لمكافحة فيروس كورونا من أجل حماية سلامة المواطنين.

وحث مشاركين في المظاهرات المقامة في ميدان كوانغ هوا مون وأفراد أسرهم على العزل الذاتي واختبار فيروس كورونا في أسرع وقت ممكن من أجل سلامة المجتمع.

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