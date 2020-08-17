إصابات فيروس كورونا فى المكسيك ترتفع إلى 522162 والوفيات 56757

أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 4448 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 214 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 522162 حالة والوفاة إلى 56757.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.