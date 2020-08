هكذا قضت جينفر لورانس حياتها خلال 8 سنوات بعد نجاح «The Hunger Games»

نجحت جينيفر لورانس في لعب دور البطولة لفيلم "The Hunger Games" بامتياز، وبالرغم من أدوار البطولة التي نالتها على مدار السنوات الثماني الماضية، ظل للعمل بصمة فارقة في مشوارها الفني.وحسبما أفادت صحيفة "Us Weekly" عاشت لورانس 8 سنوات متقدمة في مشوارها الفني بعد أن حصلت على جائزة الأوسكار كأفضل بطولة عن دورها في دور "تيفاني" الذي قدمته في فيلم "Silver Linings Playbook"، كما حصدت ثلاث جوائز جولدن جلوب عن أفلام "Silver Linings Playbook" و"American Hustle" و"Joy".يشار إلى أن جينفر لورانس تزوجت صاحب معرض فني يُدعى كوك ماروني وفقًا لصحيفة "Us Weekly"، حيث بدأ الزوجان في المواعدة في يونيو 2016 إلى أن تم تكليل علاقتهما بالزواج بعد 3 سنوات.جدير بالذكر أنه تم إصدار "Hunger Games" في 23 مارس 2012، عن سلسلة الكتب الناجحة لسوزان كولينز: "Catching Fire" و"Mockingjay: Part 1" و"Mockingjay: Part 2".