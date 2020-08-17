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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا فى أمريكا تتجاوز 170 ألف حالة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:00 ص
كورونا فى أمريكا
كورونا فى أمريكا
وكالات
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أشارت الإحصائيات الأخيرة إلى أن عدد حالات الوفاة بالولايات المتحدة جراء مرض «كوفيد-19» تخطى 170 ألف حالة، في الوقت الذي أبدى فيه مسؤولو الصحة مخاوفهم من تعقيد فيروس كورونا في موسم الأنفلونزا خلال الخريف.

وارتفع عدد حالات الوفاة 483 حالة مع تصدر ولايات فلوريدا وتكساس ولويزيانا الزيادة في حالات الوفاة.

وتبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالولايات المتحدة 5.4 مليون حالة على الأقل، وهو أعلى عدد من حالات الإصابة في العالم، ومن المرجح أن يكون ذلك أقل من الأعداد الفعلية؛ لأن البلاد ما زالت لم تعزز عمليات الاختبار إلى المستويات الموصى بها.

وبدأت الحالات تتراجع في معظم الولايات باستثناء هاواي وساوث داكوتا وايلينوي.

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