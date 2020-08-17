فيكتوريا الأسترالية تسجل أعلى عدد من الوفيات بفيروس كورونا

سجلت ولاية فيكتوريا ثاني أكثر ولايات استراليا سكانًا، اليوم الإثنين، أعلى عدد من حالات الوفاة جراء فيروس كورونا، بتسجيل 25 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، إضافة إلى 282 حالة إصابة جديدة.وسجلت الولاية 16 حالة وفاة و279 حالة إصابة جديدة يوميًا في وقت سابق، وسجلت الولاية أعلى معدل يومي سابق لحالات الوفاة والذي بلغ 21 الأسبوع الماضي.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.