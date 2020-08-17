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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«متحدث المنوفية»: مستودعات البوتاجاز كانت مستوفية الشروط والرقعة السكنية زحفت عليها

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:22 ص
معتز حجازي
معتز حجازي
رباب الأهواني
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علق معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، على وجود مستودعات للبوتاجاز داخل الحيز العمراني، قائلًا: «كافة هذه المستودعات كانت مستوفية للشروط وقت إصدار التراخيص، ولكن الرقعة السكنية هي التي زحفت عليها».

وأضاف «حجازي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن رخص مستودعات البوتاجاز صدرت جميعها مطابقة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية فى وقتها، مشددًا على أنه يتم متابعتها بشكل مستمر للتأكد من شروط السلامة،لافتًا إلى أن القانون لا يسمح مطلقًا أن يمارس أحد نشاطًا يهدد حياة وسلامة المواطنين دون ترخيص.

من جانبه، طالب أحمد مصطفى، شاهد عيان، على انهيار منزل بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، خلال اتصال مشترك، بمواجهة ما اسماه «مستودعات الموت»، ممكن يعملون بعيدًا عن القانون، وتابع: «احنا عشنا في رعب بسبب قوة الانفجار الذي وقع بالمنزل المنكوب مشفتهاش في حياتي».

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