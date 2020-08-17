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منوعات

سولشار يؤكد حاجة مانشستر يونايتد لدعم صفوفه بعد الخروج الأوروبى

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 01:21 ص
سولشار
سولشار
وكالات
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قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد، إنه يخطط لدعم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد بعدما خسر 2-1 أمام أشبيلية في قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وبعد الخسارة مرتين في الدور قبل النهائي في مسابقتين محليتين للكأس هذا الموسم، كان يونايتد يأمل في تحقيق نتيجة إيجابية هذه المرة والظهور في نهائي الدوري الأوروبي يوم الجمعة.

وبدا أن يونايتد يسير في الطريق الصحيح بعدما سجل برونو فرنانديز من ركلة الجزاء رقم 22 للنادي هذا الموسم وتقدم بالهدف الأول بعد مرور تسع دقائق من البداية لكن الإسباني سوسو أدرك التعادل ثم سجل زميله لوك دي يونج هدف الانتصار لأشبيلية بطل الدوري الأوروبي خمس مرات ليتأهل الفريق الإسباني للنهائي وينتظر إنتر ميلان أو شاختار دوينتسك، ويتأكد خروج يونايتد من الموسم بلا أي لقب.

وقال سولشار: "لا أستطيع القول متى أو كيف سنبرم صفقات لكننا نبحث ذلك. إنها فترة قصيرة (قبل انطلاق الموسم الجديد)، ويجب أن نكون متأكدين بنسبة 100 بالمئة عندما نبرم هذه الصفقات".

وأضاف: "عمل اللاعبون بجدية وأظهروا العقلية الصحيحة لكن نحن نحتاج إلى تدعيم التشكيلة بكل تأكيد. سيكون الموسم المقبل طويلا".

ودفع يونايتد ثمن إهدار الفرص أمام أشبيلية وتألق الحارس ياسين بونو. وخلال مباراتي يونايتد في دور الثمانية أمام كوبنهاجن وفي قبل النهائي سدد الفريق 46 كرة لكنه سجل هدفين فقط من ركلتي جزاء.

وأضاف سولشار: "أدى الحارس مباراة رائعة. بكل تأكيد من المحبط أننا لم نسجل. ندرك أننا نملك لاعبين بوسعهم التسجيل لكن هكذا كرة القدم.. عندما لا تستغل الفرص المتاحة تصبح الأمور صعبة".

ووصل أشبيلية إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي الدوري الأوروبي للمرة السادسة، وهو ما يزيد بمرتين على أي فريق آخر في تاريخ المسابقة، ونجح بالفوز على يونايتد في الوصول إلى 20 مباراة متتالية دون هزيمة في كل المسابقات.

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