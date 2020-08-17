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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفيرة الأمريكية فى الكويت: استمرار الخلاف الخليجى لايخدم إلا خصومنا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:38 ص
ألينا رومانوسكي
ألينا رومانوسكي
وكالات
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اعتبرت السفيرة الأمريكية في الكويت ألينا رومانوسكي، أن استمرار الخلاف الخليجي لا يخدم إلا الخصوم في المنطقة.

وقالت السفيرة رومانوسكي في تصريحات لصحيفة "القبس": "استمرار هذا الخلاف لا يخدم إلا خصومنا في المنطقة.. وحدة الخليج أساسية لمصلحتنا المشتركة في مواجهة النفوذ الإيراني الخبيث ومكافحة الإرهاب".

وفي ملف مكافحة الإرهاب، أشارت السفيرة إلى أن الكويت عضو نشط في التحالف الدولي لهزيمة "داعش"، وقالت إن شراكتنا في محاربة الإرهاب مستمرة حتى بعد القضاء على "داعش" في العراق، مضيفة: "نعمل معا لجعل الشعبين الكويتي والأمريكي أكثر أمانا".

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