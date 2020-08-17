تركيا تقترب من حاجز الـ250 ألف مصاب بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 1192 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 19 وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد ارتفع ليبلغ 249 ألفا و309 إصابات، أما الوفيات فبلغت 5 آلاف و974 حالة.وتشير المعطيات إلى تسجيل 997 حالة تعاف من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 230 ألفا و696.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.