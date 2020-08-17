رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التعليم العالى»: لم نصرح بتوصلنا لعلاج كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:50 ص
الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار
رباب الأهواني
طباعة
علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، على تصريحات النائب محمد الكورانى، بشأن استدعاء وزير التعليم العالى للبرلمان على خلفية تصريحات التوصل إلى علاج لفيروس كورونا.

وقال "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "لم نقل إننا توصلنا إلى علاج جديد بل إن هناك مجموعة من الباحثين فى مدينة الأبحاث ببرج العرب يجرون تجارب على مجموعة من الأدوية المصرح بها لعلاج بعض الأمراض الأخرى أثبتت فاعلية فى كورونا على الحيوانات".

وأضاف "عبد الغفار"، أن ما تم التصريح به لم ينص على أنهم اكتشفوا دواء جديدً، وتابع: "بل إنهم أجروا أبحاث على الحيوانات وثبت فاعلية هذه التجارب بنسب شفاء عالية على الحيوانات ولم يتم تجربته على البشر.. وما ينجح على الحيوان قد لا ينجح فى الإنسان ولذلك قلنا إننا يجب أن نستكمل التجارب".

وأكد "عبد الغفار"، أن التجارب العلمية لها أسس فى النشر وإجراءات وبرتوكولات وخلافه، وتابع: "ولم ننته بعد من الأبحاث ولم نتوصل إلى دواء جديد.. ولم يثبت بتاتًا أننا قلنا إننا جربناه على البشر".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

وزير النقل يكشف عن موقف الفئات المستثناة من زيادة أسعار المترو

الباز للمصريين: لا تثقوا في كورونا.. والموجة الثانية قد تكون أكثر شراسة

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

برشلونة يحسم الجدل حول رحيل ميسى

سولشار يؤكد حاجة مانشستر يونايتد لدعم صفوفه بعد الخروج الأوروبى

روبوت لاستكشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب.. مشروع تخرج لطلاب بـ«هندسة حلوان»

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

خالد جلال يشهد العرض المسرحى «سيد درويش» على مسرح البالون

ماركيز ومرسيدس بارشا.. مسيرة دعم رغم المخاطر

«أسبوع العلوم العربى» ينظم جلسة قراءة قصص للأطفال

مثقفون يهاجمون لائحة «قومي الترجمة»: تُعارض التفاعل مع ثقافات الآخر