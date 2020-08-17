«التعليم العالى»: لم نصرح بتوصلنا لعلاج كورونا

علق الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، على تصريحات النائب محمد الكورانى، بشأن استدعاء وزير التعليم العالى للبرلمان على خلفية تصريحات التوصل إلى علاج لفيروس كورونا.وقال "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية: "لم نقل إننا توصلنا إلى علاج جديد بل إن هناك مجموعة من الباحثين فى مدينة الأبحاث ببرج العرب يجرون تجارب على مجموعة من الأدوية المصرح بها لعلاج بعض الأمراض الأخرى أثبتت فاعلية فى كورونا على الحيوانات".وأضاف "عبد الغفار"، أن ما تم التصريح به لم ينص على أنهم اكتشفوا دواء جديدً، وتابع: "بل إنهم أجروا أبحاث على الحيوانات وثبت فاعلية هذه التجارب بنسب شفاء عالية على الحيوانات ولم يتم تجربته على البشر.. وما ينجح على الحيوان قد لا ينجح فى الإنسان ولذلك قلنا إننا يجب أن نستكمل التجارب".وأكد "عبد الغفار"، أن التجارب العلمية لها أسس فى النشر وإجراءات وبرتوكولات وخلافه، وتابع: "ولم ننته بعد من الأبحاث ولم نتوصل إلى دواء جديد.. ولم يثبت بتاتًا أننا قلنا إننا جربناه على البشر".